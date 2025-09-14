Слот: "Мы не создали много моментов, но у нас 12 очков"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот похвалил свою команду, которая была вознаграждена за свою настойчивость против "Бернли".

Вырвать победу 0:1 в воскресном матче Премьер-Лиги на "Терф Мур" "Ливерпулю" удалось только в компенсированное время, когда Мохамед Салах реализовал пенальти.



Слот признает, что "Ливерпуль" вновь не показал своей лучшей игры, как и в других матчах нового сезона, но Арне рад, что "красные" имеют 12 очков из 12 возможных.



"Мне было сложно смириться, и я был шокирован, когда увидел, сколько минут добавлено. Я все еще был шокирован, когда мы получили пенальти, потому что пять минут компенсированного времени — это невероятно. Я испытывал шок и затем испытал радость, когда Мо забил с пенальти".



"Это был не тот матч, когда мы создали много моментов. Сложно созидать против команды, которая находится в своей штрафной. Мы продолжали играть, продолжали перемещать мяч. Они уставали все больше, и это нормально, когда 80% времени вам приходится обороняться. Мы выпустили как можно больше атакующих игроков".



"Сложный матч, но в Премьер-Лиге все такие. Мы оформили "клин-шит" и почти ничего не позволили им создать с игры. Это хорошая вещь".



"Это нормально, когда так много новых игроков. Мы будем становиться лучше и лучше, но пока что у нас 12 очков", — сообщил Слот Sky Sports.