Слот объяснил отсутствие Исака против "Бернли"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот объяснил, почему нападающий Александер Исак не попал в заявку на матч Премьер-Лиги против "Бернли" в воскресенье.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Исака у "Ньюкасла" за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.



Однако Исак только на днях приступил к тренировкам со своей новой командой, и Слот решил, что 25-летний швед будет сразу готовиться к матчу Лиги Чемпионов против "Атлетико" в следующую среду.



"Мы решили, что лучше всего для него провести неделю полноценных тренировок вместо того, чтобы каждый раз выходить на 5-10 минут матча".



"Я могу заверить фанатов, что он примет участие в среду, но матч сегодня — это слегка слишком рано для него", — цитирует Слота Sky Sports.