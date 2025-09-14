Аморим: "Я помогаю Майну"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим уверен, что он помогает полузащитнику Кобби Майну.

Перед закрытием летнего трансферного окна Майну порывался уйти в аренду ради регулярной игровой практики, но "Юнайтед" его не отпустил.



В воскресенье против "Манчестер Сити" 20-летний англичанин может сыграть свой только второй матч в этом сезоне Премьер-Лиги, однако Аморим уверен, что правильно обращается с подопечным.



"Как и многие парни, он хочет играть больше. Я не разговаривал с ним до закрытия трансферного окна, но поговорил на этой неделе. Я не хотел, чтобы Кобби Майну думал, будто я лишь отговариваю его от ухода. Я не хотел, чтобы у него возникло это ощущение".



"Я очень верю в Кобби, но некоторые из вас думают, что Кобби Майну является сформировавшимся игроком. Думаю, он может играть значительно лучше, он может значительно прибавить".



"Думаю, некоторым парням достаточно таланта, но не ему. Возможно, это несправедливо, но я думаю, что помогаю Кобби Майну — и точка. У него будут шансы, как и у других парней", — цитирует Аморима Sky Sports.