Гвардиола: "Отчаянно хочу, чтобы Фоден был счастлив"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что очень надеется на возвращение полузащитника Фила Фодена в форму.

Совершенно провалив прошлый сезон, в трех первых матчах нового 25-летний Фоден сыграл лишь 15 минут и не был вызван в сборную Англии в недавний международный перерыв.



Гвардиола считает, что "Сити" очень не хватает созидательных качеств Фодена, особенно после расставания с Кевином Де Брюйне.



"Я отчаянно хочу, чтобы Фил чувствовал себя счастливым и играл с удовольствием. На каждой тренировке он улыбается и проявляет себя".



"Одна из главных причин наших сложностей в прошлом сезоне заключается в том, что нам не хватало его на дальней трети поля, не хватало его созидательности. В этом плане он является первоклассным игроком", — цитирует Гвардиолу The Independent.