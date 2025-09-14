Холанд: "Мы уже не являемся прежней командой"

Нападающий Эрлинг Холанд заявил, что "Манчестер Сити" уже не является прежней командой и должен "немного адаптироваться".

Минувшим летом "Сити" попрощался с пятью игроками, которые в свое время поучаствовали в завоевании требла: Кевином Де Брюйне, Илкаем Гюндоганом, Кайлом Уолкером, Эдерсоном и Мануэлем Аканджи.



Поэтому Холанд считает, что "Сити" должен подстроить свою игру под новых игроков, а сам Эрлинг готов быть лидером команды.



"Ушло много важных людей, поэтому новые люди должны заместить их и проявить себя. А люди вроде меня, кто находится в клубе уже несколько лет, должны взять больше ответственности на себя".



"Я должен вести команду, я должен помочь новичкам освоиться как можно быстрее, потому что непросто приезжать в новую страну и сразу показывать хорошую игру".



"Нам нужно помогать друг другу. Нам нужно понять, что прошлое — это прошлое, и мы уже не являемся прежней командой. Нам нужно использовать это в позитивном ключе. Теперь у нас другие качества, и нам нужно адаптироваться".



"В конце концов выигрывать матчи — это самая важная вещь, что нам нужна".



"Мы играли так, что выиграли все, и это было удивительно, но я думаю, футбол меняется".



"Вы видели, что ПСЖ и "Ливерпуль" просто крушили своих соперников в прошлом году, поэтому вам нужно уметь адаптироваться. Конечно, вам нужно сохранить верность своим принципам, но вам нужно немного адаптироваться под имеющихся игроков", — сообщил Холанд Sky Sports.