Висса пропустит до пяти недель

Нападающему Йоанну Висса придется подождать своего дебюта за "Ньюкасл" до пяти недель из-за травмы колена.

Висса присоединился к "Ньюкаслу" из "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, после чего сразу уехал в сборную ДР Конго.



Как раз в своей сборной 29-летний Висса и получил травму колена. Повреждение оказалось не таким серьезным, как предполагалось изначально, но четыре-пять недель Йоан пропустит.



Таким образом, сообщает Sky Sports, впервые сыграть за свой новый клуб Висса сможет уже после международного перерыва в октябре.