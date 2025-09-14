Висса пропустит до пяти недель
Нападающему Йоанну Висса придется подождать своего дебюта за "Ньюкасл" до пяти недель из-за травмы колена.
Висса присоединился к "Ньюкаслу" из "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, после чего сразу уехал в сборную ДР Конго.
Как раз в своей сборной 29-летний Висса и получил травму колена. Повреждение оказалось не таким серьезным, как предполагалось изначально, но четыре-пять недель Йоан пропустит.
Таким образом, сообщает Sky Sports, впервые сыграть за свой новый клуб Висса сможет уже после международного перерыва в октябре.
