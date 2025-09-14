Слот рассказал о реакции Кьезы на непопадание в заявку на Лигу Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот сообщил, что вингер Федерико Кьеза был расстроен своим непопаданием в заявку на Лигу Чемпионов.

На днях стало известно, что "Ливерпуль" не заявил Кьезу на общий этап Лиги Чемпионов, предпочтя 27-летнему итальянцу юниора Рио Нгумоа.



Слот попытался объяснить свое решение Кьезе, получив обещание, что Федерико будет стараться проявить себя на прочих фронтах.



"Я просто объяснил ему, почему мы сделали такой выбор. Конечно, он не был рад этому. Думаю, он понял мои аргументы, хотя это не говорит, что он согласился с ними. Впрочем, он не сказал мне, что не согласен с ними! Но он дал мне ответ, который ты хочешь услышать от игрока; ответ о том, что он будет здесь, чтобы помогать команде в кубковых соревнованиях и лиге", — цитирует Слота Daily Mirror.