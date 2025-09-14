Мареска отрицает, что берег игроков к "Баварии"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска опроверг предположения о том, что в матче Премьер-Лиги против "Брентфорда" он решил поберечь важных игроков на предстоящий выезд к "Баварии" в Лиге Чемпионов.

Мареска удивил своим выбором состава против "Брентфорда" в субботу, впервые с марта выпустив в старте Весле Фофана, а также оказав доверие новичкам Йоррелу Хато и Факундо Буонанотте.



Однако после ничьей 2:2 Мареска был вынужден объяснить, что на его выбор повлиял не предстоящий выезд в Мюнхен, а матчи сборных.



"Перед матчем Жоао Педро сказал, что он не готов на 100 процентов, и было бы лучше, если бы он не сыграл".



"Поэтому, думай я о "Баварии", Жоао был бы в запасе. Но Жоао сыграл, потому что фокус был на матче сегодня вечером. Хотя, конечно, когда у вас много матчей, вам нужно иметь несколько вариантов".



"Например, Рис Джеймс сыграл два матча за свою сборную. Поэтому это не так, что мы играли сегодня вечером, думая о среде. Это не так. Наш фокус был на матче сегодня вечером".



"Причина этого в том, что, раз мы играем в Лиге Чемпионов в этом сезоне, значит мы хорошо выступили в Премьер-Лиге. И если мы хотим сыграть в Лиге Чемпионов в следующем сезоне, нам нужно хорошо выступить в Премьер-Лиге", — цитирует Мареску Evening Standard.