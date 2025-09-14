4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 14 сентября, двумя поединками завершится 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

БЕРНЛИ — ЛИВЕРПУЛЬ 16:00 Онлайн-трансляция Прогноз



В первых трех турах "Бернли" пропустил шесть мячей, что составляет 37.5% от общего количества пропущенных голов за весь прошлый сезон Чемпионшипа (16). "Ливерпуль" забивает в 37 матчах Премьер-Лиге кряду, что является клубным рекордом. "Бордовые" проиграли 14 из 18 последних встреч с "красными" в высшем дивизионе (2 победы, 2 ничьи).



"Бернли" вскоре вновь сможет рассчитывать на Йордана Байера и Коннора Робертса, но не в этот уикенд. Зеки Амдуни не близок к возвращению в строй. Флорентину Луиш готов к дебюту.



от "Ливерпуля" ожидают дебюта нападающего Александера Исака, но, вероятно, не в стартовом составе. Джереми Фримпонг и Кертис Джонс набирают форму после травм.



МАНЧЕСТЕР СИТИ — МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД 18:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Впервые с сезона 2004/05 "Манчестер Сити" проиграл два из трех первых матчей в Премьер-Лиге (1 победа). Половину из своих побед в чемпионате при Рубене Амориме "Манчестер Юнайтед" одержал против новичков дивизиона (4 из 8). В прошлом сезоне Премьер-Лиги "горожане" впервые с 2020/21 не смогли выиграть в обоих встречах с "красными дьяволами" (1 ничья, 1 поражение).



Нападающий "Сити" Омар Мармуш вернулся из сборной Египта с травмой колена и теперь пропустит несколько недель. Также в лазарете остаются Джон Стоунс, Абдукодир Хусанов, Йошко Гвардиол, Райан Аит-Нури, Рико Льюис и Матео Ковачич.



"Юнайтед" будет лишен Диогу Далота, Мейсона Маунта и Матеуса Куньи. Беньямин Шешко претендует на место в старте. Алтай Байындыр останется на воротах, несмотря на приход Сенне Ламменса.