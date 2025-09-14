"Челси" упустил победу в гостях у "Брентфорда"

Фабиу Карвалью Пропустив от Фабиу Карвалью в компенсированное время, "Челси" остался без победы в выездном противостоянии с "Брентфордом" — 2:2.

Главный тренер "пчел" Кит Эндрюс освежил стартовый состав своей команды с помощью Итана Пиннока и Матиаса Йенсена, которые заменили Миккеля Дамсгора и Данго Уаттара.

Арендованный у "Брайтона" Факундо Буонанотте дебютировал в стартовом составе "синих". Коул Палмер был назван среди запасных, как и Алехандро Гарначо, а Эстевао Виллиан не попал в заявку вовсе.

Гости владели инициативой в начале матче и имели более чем двукратное преимущество по контролю мяча, но хозяева были надежны в обороне и старались отвечать контратаками.

Как раз контратака "Брентфорда" на 35-й минуте и обернулась голом. Кевин Шаде ворвался в штрафную по левому краю, переложил мяч под правую ногу и, не заметив Тосина Адарабиойо, пробил низом — 1:0.

Далее "Челси" продолжил стучаться в закрытую дверь, за весь первый тайм наиграв лишь на один удар в створ.

В перерыве Энцо Мареска привел свою команду в чувство, в том числе благодаря заменам. Давление "синих" стало более акцентированным.

И на 61-й минуте гости сравняли счет. Энцо Фернандес выполнил заброс в штрафную, Жоао Педро поборолся на втором этаже и сделал скидку на вышедшего со скамейки Коула Палмера, а тот пробил в касание — 1:1.

После ответного гола "Челси" взял небольшую передышку, но затем пошел за победой. Хороший момент имел Палмер, но его удар был остановлен Кувином Келлехером.

На 85-й минуте "Брентфорд" дрогнул. Мойсес Кайседо подхватил отскок на подступах к штрафной, подработал мяч и мощно пробил — 1:2.

Казалось, победа уже никуда не денется от "синих", но в компенсированное время Фабиу Карвалью сыграл на дальней штанге после скидки головой Кристоффера Айера — 2:2.

"Челси" выглядел беззубо в первом тайме, но во втором заиграл гораздо острее. Своей игрой "Брентфорд" все же не заслуживал поражения, поэтому счет выглядит справедливым, если брать матч целиком.

"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче




Метки Брентфорд, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2025 00:00

Количество просмотров Просмотров: 943

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. hachidlo 14.09.2025 01:18 # hachidlo
    Челси и беззубо отыграл первый тайм. Словно рауан. Ну хоть замены помогли. Ведь Челси себе может их позволить, в отличие от нищего жополикого казаха 150см.

    (ответить)

  2. ataman 14.09.2025 01:05 # ataman
    Им через 4 дня играть с Баварией, поэтому можно понять почему такой шлак вышел в основе, тем более со средняком

    (ответить)

  3. kellborn 14.09.2025 01:03 # kellborn
    Короче, чтобы побеждать, Челси нужен новый Пеле, великий Этовау. Без этого биста и Палмера - довольно средняя команда

    (ответить)

  4. bembo 14.09.2025 00:57 # bembo
    я люблю Челси

    (ответить)

  5. v-0987654321 14.09.2025 00:46 # v-0987654321
    Ливерпуль 6 лч 33 апл 8 суперкубок

    м дааа что за машина

    (ответить)

  6. zaeba1l 14.09.2025 00:27 # zaeba1l
    А я изначально верил, что эти пчелки появились, чтобы
    уничтожить окружающие клубы их Лондон
    Пчелы они они полезные насекомые. К хорошему относятся хорошо,
    а что то хуевое- насылают своих плохих парней - шершней..
    Именно у Челси тут нет шансов выжить..

    (ответить)

  7. halamadrid94 14.09.2025 00:21 # halamadrid94
    Потушим артурика , ребята?) А то опять распизделся. Ну проебали и проебали. Что же делать?! Вон БАВАРИЯ порку устроила Гамбургу. Теперь эта участь ждет пенсов. Уахахахаха

    (ответить)

  8. yamateh 14.09.2025 00:20 # yamateh
    4 стартовых матча с середняками:
    2 победы
    2 ничьих

    Это команда еще не готова к чемпионству или ее тренер.

    (ответить)

  9. bembo 14.09.2025 00:16 # bembo
    лучше бы купили Симонса.
    Тайрика джорджа как игрока ротации, гавначу в основу
    а гиттенса нахой) сук развели нас немчуры, уже в какой раз))))
    покупать из германии - ТАБУ!

    (ответить)

  10. bembo 14.09.2025 00:11 # bembo
    реально такое впечатление что реально у команды нету никаких задач о победах в турнирах.
    хотя они вроде как есть...
    ну ето вроде матч апл, а у тебя хато гитенс буананоте выходят в основе, фофана еще не готовый после травмы...ты в перерыве всех меняешь...
    игроки мало того что от этого в уверенности не прибавят , так и команда от таких всосов на минус мораль уходит.

    постфактум легко судить канешно, так бы выиграли и хвалили мареску за замены и то что дал основе передышку... грань тонкая, но есть как есть.


    с замен тоже тайрик джордж выходит. С таким подходом претенденты на чемпик?

    (ответить)

  11. gidro-met 14.09.2025 00:09 # gidro-met
    Этот Челси великолепен , видно , что равных ему пока практически нет

    (ответить)

  12. hachidlo 14.09.2025 00:08 # hachidlo
    Дают фору подзалуплю, чтобы чемпионат вновь не оказался самым слабым, как в том году.

    З.ы. Игнорируем чмо Амара.

    З.ы.ы. Звонила арешик, просила передать, что Израиль - Сила. И она сытая.

    (ответить)

  13. skydreams 14.09.2025 00:08 # skydreams
    Челси очень хорош был во 2 тайме, матч збс. Что за тренера Брентфорд поставил? Это пиздец Тони Пьюлисик какой-то с Рори Делапами)) В арсик его вместо Артеты

    (ответить)

  14. gidro-met 14.09.2025 00:08 # gidro-met
    Гарначо топ, Палмер мом, Кайседо бист, Нету - ультрабатька ! Жоао на уровне , Санчез - мощь &#8381;&#8381;&#8381;&#8381;

    (ответить)

  15. b84 14.09.2025 00:07 # b84
    отсосали))))

    (ответить)

  16. bembo 14.09.2025 00:03 # bembo
    а, ну и гиттесу уже можно паковать чемоданы, летом в арсенал!
    обморок блять!

    (ответить)

  17. redwhitegun 14.09.2025 00:03 # redwhitegun
    Гавначо топово отработал против Карвальо на ауете, сука типичная белобрысая тупая пизда))

    (ответить)

  18. skychnie-oboi 14.09.2025 00:02 # skychnie-oboi
    Абсолютно новый Чемпионсткий Челси - который нагнет портовых обрыганов!

    (ответить)

  19. montgomery 14.09.2025 00:02 # montgomery
    УАХАХАХАХА ЧМОШНИКИ

    (ответить)

  20. bembo 14.09.2025 00:01 # bembo
    ощущение будто проебали.
    так красиво камбекнуть с такой красотой от кайседо и так убого в концовке отдать матч ето надо постараться...и даже обвинить конкретно некого...разве только мареску за выбор состава на матч, будто мы лигу конф играем, а не матч апл...да блять матч с баварией пи3дец важный, будто не похуй если его проебем, свое все равно наберем в ЛЧ и выйдем из группы.


    просто обидно именно таким образом всерать матч, потому чо он всран, не смотря на ничью, выбором состава.
    Да, выигрывали с 1-2 и пропустили в концовке основной, но если бы основа вышла со старта, то и отыгрываться не пришлось бы скорее всего.


    ой бля идите нахуй кароч, ехаем дальше!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий





Поиск: