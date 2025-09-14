"Челси" упустил победу в гостях у "Брентфорда"

Пропустив от Фабиу Карвалью в компенсированное время, "Челси" остался без победы в выездном противостоянии с "Брентфордом" — 2:2.

Главный тренер "пчел" Кит Эндрюс освежил стартовый состав своей команды с помощью Итана Пиннока и Матиаса Йенсена, которые заменили Миккеля Дамсгора и Данго Уаттара.



Арендованный у "Брайтона" Факундо Буонанотте дебютировал в стартовом составе "синих". Коул Палмер был назван среди запасных, как и Алехандро Гарначо, а Эстевао Виллиан не попал в заявку вовсе.



Гости владели инициативой в начале матче и имели более чем двукратное преимущество по контролю мяча, но хозяева были надежны в обороне и старались отвечать контратаками.



Как раз контратака "Брентфорда" на 35-й минуте и обернулась голом. Кевин Шаде ворвался в штрафную по левому краю, переложил мяч под правую ногу и, не заметив Тосина Адарабиойо, пробил низом — 1:0.



Далее "Челси" продолжил стучаться в закрытую дверь, за весь первый тайм наиграв лишь на один удар в створ.



В перерыве Энцо Мареска привел свою команду в чувство, в том числе благодаря заменам. Давление "синих" стало более акцентированным.



И на 61-й минуте гости сравняли счет. Энцо Фернандес выполнил заброс в штрафную, Жоао Педро поборолся на втором этаже и сделал скидку на вышедшего со скамейки Коула Палмера, а тот пробил в касание — 1:1.



После ответного гола "Челси" взял небольшую передышку, но затем пошел за победой. Хороший момент имел Палмер, но его удар был остановлен Кувином Келлехером.



На 85-й минуте "Брентфорд" дрогнул. Мойсес Кайседо подхватил отскок на подступах к штрафной, подработал мяч и мощно пробил — 1:2.



Казалось, победа уже никуда не денется от "синих", но в компенсированное время Фабиу Карвалью сыграл на дальней штанге после скидки головой Кристоффера Айера — 2:2.



"Челси" выглядел беззубо в первом тайме, но во втором заиграл гораздо острее. Своей игрой "Брентфорд" все же не заслуживал поражения, поэтому счет выглядит справедливым, если брать матч целиком.



"Брентфорд" — "Челси". Отчет о матче