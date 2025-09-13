Постекоглу обещает, что "Форест" преобразится уже в следующем матче

Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу пообещал, что уже в следующем матче его команда преобразится.

Дебют Постекоглу в "Форест" обернулся поражением 3:0 от "Арсенала" в субботу. "Лесники" показали беззубый оборонительный футбол, что совершенно не похоже на Постекоглу.



Однако Постекоглу уверен, что за считанные дни он сможет изменить игровой стиль "лесников".



"Я разочарован результатом, но это была очень хаотичная неделя для игроков. Семь дней назад их мир был совершенно другим, нежели сегодня. Вы должны это понять. Некоторые игроки уезжали в сборные, другие получили выходные. Они вернулись к работе только во вторник".



"Когда они приехали, то обнаружили совершенно другую обстановку в клубе, нежели когда они уезжали. Новые лица, новые голоса, новый тренерский штаб и новые тренировки. Мы провели только одную тренировку вместе".



"В среду у нас будет матч (против "Суонси" в Кубке Лиги). До него мы проведем две тренировки. Затем у нас будет еще пара тренировок до следующего матча в Премьер-Лиге. Мы сможем подвести черту под этой хаотичной неделей и устремить свой взор вперед".



"Сколько времени мне потребуется, чтобы наложить свой отпечаток? Нет, это будут не месяцы, не недели. Это будет в среду".



"Я не могу позволить себе терять время. Это не проект. Этот футбольный клуб сильно выступил в прошлом году, и нам нужно быть сильнее в этом году. Моя задача — как можно быстрее вывести нас туда, где мы хотим быть".



"В среду мы начнем видеть внедряемые принципы. Это не потребует много времени, и я не позволю этому затянуться. Я должен убедиться, что мы преобразимся", — цитирует Постекоглу The Independent.