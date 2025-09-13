"Челси" отправил Фофана в "Карагюмрюк"

Давид Датро Фофана "Челси" объявил, что нападающий Давид Датро Фофана перешел в турецкий "Карагюмрюк" на правах аренды.

После закрытия летнего трансферного окна Фофана остался одним из трех игроков-изгоев в "Челси", наравне с Акселем Дисаси и Рахимом Стерлингом.

Но если Дисаси и Стерлинг рады получать зарплату, не играя, то Фофана согласился отправиться в Стамбул за практикой.

Фофана представляет "Челси" после своего перехода из "Мольде" за 10 миллионов фунтов в январе 2023. С тех пор 22-летний ивуариец направлялся в аренду в "Унион", "Бернли", "Гезтепе" и теперь "Карагюмрюк".




