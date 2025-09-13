Артета впечатлен игрой новичков "Арсенала"

Наставник "Арсенала" Микель Артета отметил игру своих летних новичков после победы 3:0 над "Ноттингем Форест".

На домашний матч Премьер-Лиги против "Форест" Артета составил тройку нападения из Нони Мадуэке, Эберечи Эзе и Виктора Дьекереша, и все трое проявили себя с лучшей стороны.



Особенно Артета выделяет Мадуэке, чей переход из "Челси" был скептически воспринят многими болельщиками "Арсенала".



"Новые игроки, которые вышли в старте сегодня, а их было пятеро, действительно произвели на меня впечатление. Думаю, вы могли почувствовать, что в команде возникают новые связи, и это придаст нашей игре другие вещи. Это сделает нас более непредсказуемыми".



"Думаю, Нони был исключительно хорош сегодня. Мы сыграли в нападении с тремя игроками, которые прежде никогда не играли вместе. Они хорошо себя проявили и провели вместе много времени, и это именно то, в чем они нуждались. Я очень рад", — цитирует Артету Evening Standard.