Дебютант Вольтемаде принес "Ньюкаслу" победу над "Вулверхэмптоном"
Нападающий Ник Вольтемаде отметил свой дебют за "Ньюкасл" победным голом против "Вулверхэмптона".
В заключительный день летнего трансферного окна "Ньюкасл" потратил рекордные для своего клуба 69 миллионов фунтов на приглашение Вольтемаде из "Штутгарта", что позволило "сорокам" отпустить Александера Исака в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов.
На матч против "Вулверхэмптона" Вольтемаде вышел в стартовом составе, оправдав свое появление на поле на 29-й минуте, когда Ник, воспользовавшись своим огромным ростом, замкнул подачу Джейкоба Мерфи с правого фланга — 1:0.
Этот гол так и остался единственным в матче на "Сент-Джеймс Парк", хотя еще в первом тайме полузащитник "сорок" Сандро Тонали дальним ударом сотряс штангу чужих ворот.
Эта победа стала первой в новом сезоне Премьер-Лиги для "Ньюкасла", который перед этим дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.
"Ньюкасл" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче
13.09.2025 19:00
Просмотров: 117
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Есть долгожданная победа. Должны были побеждать крупнее.
По закону жанра Исак должен завтра жиденько обделаться.
(ответить)
Больше Ишака забьет в этом сезоне
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий