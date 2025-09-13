Дебютант Вольтемаде принес "Ньюкаслу" победу над "Вулверхэмптоном"

Нападающий Ник Вольтемаде отметил свой дебют за "Ньюкасл" победным голом против "Вулверхэмптона".

В заключительный день летнего трансферного окна "Ньюкасл" потратил рекордные для своего клуба 69 миллионов фунтов на приглашение Вольтемаде из "Штутгарта", что позволило "сорокам" отпустить Александера Исака в "Ливерпуль" за 125 млн. фунтов.



На матч против "Вулверхэмптона" Вольтемаде вышел в стартовом составе, оправдав свое появление на поле на 29-й минуте, когда Ник, воспользовавшись своим огромным ростом, замкнул подачу Джейкоба Мерфи с правого фланга — 1:0.



Этот гол так и остался единственным в матче на "Сент-Джеймс Парк", хотя еще в первом тайме полузащитник "сорок" Сандро Тонали дальним ударом сотряс штангу чужих ворот.



Эта победа стала первой в новом сезоне Премьер-Лиги для "Ньюкасла", который перед этим дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение.



"Ньюкасл" — "Вулверхэмптон". Отчет о матче