Артета подтвердил, что у Эдегора случился рецидив травмы плеча

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что у его капитана Мартина Эдегора случился рецидив травмы плеча.

Эдегор был заменен уже на 18-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу (3:0).



У Мартина вновь возникли проблемы с плечом, которое он изначально повредил еще против "Лидса", против "Ливерпуля" перед международным перерывом появившись только на замену.



Несмотря на рецидив, Артета не думает, что участие норвежского полузащитника в матче против "Форест" было рискованным.



"Думаю, это то же самое плечо, которое он повредил в предыдущий раз. Ему было некомфортно продолжать игру. Поэтому жаль. Он сыграл за свою сборную, он чувствовал себя хорошо, и внезапно это случилось снова", — цитирует Артету Evening Standard.