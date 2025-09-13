Артета подтвердил, что у Эдегора случился рецидив травмы плеча
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что у его капитана Мартина Эдегора случился рецидив травмы плеча.
Эдегор был заменен уже на 18-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу (3:0).
У Мартина вновь возникли проблемы с плечом, которое он изначально повредил еще против "Лидса", против "Ливерпуля" перед международным перерывом появившись только на замену.
Несмотря на рецидив, Артета не думает, что участие норвежского полузащитника в матче против "Форест" было рискованным.
"Думаю, это то же самое плечо, которое он повредил в предыдущий раз. Ему было некомфортно продолжать игру. Поэтому жаль. Он сыграл за свою сборную, он чувствовал себя хорошо, и внезапно это случилось снова", — цитирует Артету Evening Standard.
13.09.2025 18:00
Просмотров: 611
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Никогда есть Мадуэка - Арсик уже ничего не остановит ))
(ответить)
Это очень хорошо, даже очень хорошо)
(ответить)
На греко-римскую борьбу его пусть отдадут, научат его как правильно группироваться при падении. Заебал он, если честно)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий