Артета подтвердил, что у Эдегора случился рецидив травмы плеча

Мартин Эдегор Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что у его капитана Мартина Эдегора случился рецидив травмы плеча.

Эдегор был заменен уже на 18-й минуте победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу (3:0).

У Мартина вновь возникли проблемы с плечом, которое он изначально повредил еще против "Лидса", против "Ливерпуля" перед международным перерывом появившись только на замену.

Несмотря на рецидив, Артета не думает, что участие норвежского полузащитника в матче против "Форест" было рискованным.

"Думаю, это то же самое плечо, которое он повредил в предыдущий раз. Ему было некомфортно продолжать игру. Поэтому жаль. Он сыграл за свою сборную, он чувствовал себя хорошо, и внезапно это случилось снова", — цитирует Артету Evening Standard.




Последние комментарии:




  1. gidro-met 13.09.2025 18:38 # gidro-met
    Никогда есть Мадуэка - Арсик уже ничего не остановит ))

  2. chelsea88 13.09.2025 18:09 # chelsea88
    Это очень хорошо, даже очень хорошо)

  3. redwhitegun 13.09.2025 18:06 # redwhitegun
    На греко-римскую борьбу его пусть отдадут, научат его как правильно группироваться при падении. Заебал он, если честно)

