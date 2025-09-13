Эмери не обижается на Мартинеса
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что не обижается на своего голкипера Эмилиано Мартинеса за желание покинуть клуб.
На исходе летнего трансферного окна Мартинес дал свое согласие на переход в "Манчестер Юнайтед", однако "красные дьяволы" так и не выдвинули свое предложение по Эмилиано, предпочтя купить Сенне Ламменса из "Антверпена".
Эмери относится к этому с пониманием и не сомневается, что "Вилла" по-прежнему может положиться на 33-летнего аргентинца.
"С игроки происходит всякое. Они могут остаться, они могут быть близки к уходу, другие игроки могут быть близки к переходу к нам. Это нормально. Я совершенно это понимаю, понимаю все".
"Это хорошая новость, что он остается здесь. Я так рад. Он лучший голкипер в мире, его преданность "Астон Вилле" огромна. Он всегда тренируется в полную силу, уважая "Астон Виллу".
"Обстоятельства могут сложиться по-разному. Все рады, что это так закончилось, сегодня у нас очень хорошая атмосфера. Эми счастлив, и он знает, что теперь его испытание — это "Астон Вилла" и его сборная", — цитирует Эмери talkSPORT.
13.09.2025 17:00
Просмотров: 193
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: