Дубль Субименди помог "Арсеналу" сокрушить "Форест"
Дубль Мартина Субименди помог "Арсеналу" в доминирующей манере переиграть "Ноттингем Форест" — 3:0.
Деклан Райс неожиданно оказался только среди запасных "канониров", тогда как Вильям Салиба и Букайо Сака не попали в заявку вовсе. Эберечи Эзе впервые вышел в стартовом составе.
"Лесники" из-за травмы недосчитались Олы Айны, чье место в линии обороны занял Морато.
Хозяева были обязаны открывать счет уже на седьмой минуте, когда Микель Мерино пробивал из пределов вратарской, однако Матц Сельс своим корпусом отразил мяч.
На 18-й минуте капитан "канониров" Мартин Эдегор бы вынужден покинуть поле "Эмирейтс" с травмой, уступив свое место Итану Нванери.
"Арсенал" доминировал над "Форест" и на 32-й минуте дожал своего соперника. После розыгрыша углового Крис Вуд головой отбросил мяч на подступы к штрафной, а Мартин Субименди классно пробил с лету — 1:0.
Открыв счет, "канониры" несколько остепенились. "Лесники" смогли пощупать мяч, но в остатке матча не создали опасных моментов, за исключением неточного удара Моргана Гиббс-Уайта.
От начала второго тайма не прошло и минуты, как Виктор Дьекереш замкнул прострел Эзе с правого края штрафной — 2:0.
На 52-й минуте гости огрызнулись ударом Вуда головой в перекладину, на что хозяева ответили мощным выстрелом Дьекереша с острого угла в ближнюю штангу.
"Арсенал" по-прежнему диктовал игру, и третий гол "канониров" на 79-й минуте не стал сюрпризом. Едва вышедший на замену Леандро Троссард навесил в район дальней штанги, а Субименди пробил головой — 3:0.
У Анге Постекоглу было слишком мало времени, чтобы перестроить игру "Форест", который пока никак не отреагировал на смену главного тренера. "Арсенал" был гораздо лучше, не встретив серьезного сопротивления.
"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче
13.09.2025 16:30
Просмотров: 1220
У Челси костяк из Брайтона и молодежки Сити.
У Арсенала - Реал Сосьедадовские
Посмотрим , чья возьмёт )
(ответить)
(ответить)
Субименди и Москера че за львы)) Лесники конеш нулевые абсолютли...
(ответить)
Что за автобус у НФ?! Постекоглу не доработает сезон с таким унылым футболом.
(ответить)
Субименди забил первый гол впервые в своей карьере дальним ударом за пределов штрафной площади в профессиональных лигах.
Второй гол тоже забил не типично для себя — головой!
Ну что за машину мы урвали!
(ответить)
Болел за Арсенал еще со времен Арсена Венгера. Почти взяли тогда титул. Любимые игроки были Адебайор, Коло Туре, Клиши, Насри
Сейчас наконец-то в команду вернулся дух трофеев и побед, в этом сезоне всех порвем. Легчайший разгром двухкратного победителя Лиги Чемпионов тому подтверждение. Трепещите олухи
(ответить)
