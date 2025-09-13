Дубль Субименди помог "Арсеналу" сокрушить "Форест"

Дубль Мартина Субименди помог "Арсеналу" в доминирующей манере переиграть "Ноттингем Форест" — 3:0.

Деклан Райс неожиданно оказался только среди запасных "канониров", тогда как Вильям Салиба и Букайо Сака не попали в заявку вовсе. Эберечи Эзе впервые вышел в стартовом составе.



"Лесники" из-за травмы недосчитались Олы Айны, чье место в линии обороны занял Морато.



Хозяева были обязаны открывать счет уже на седьмой минуте, когда Микель Мерино пробивал из пределов вратарской, однако Матц Сельс своим корпусом отразил мяч.



На 18-й минуте капитан "канониров" Мартин Эдегор бы вынужден покинуть поле "Эмирейтс" с травмой, уступив свое место Итану Нванери.



"Арсенал" доминировал над "Форест" и на 32-й минуте дожал своего соперника. После розыгрыша углового Крис Вуд головой отбросил мяч на подступы к штрафной, а Мартин Субименди классно пробил с лету — 1:0.



Открыв счет, "канониры" несколько остепенились. "Лесники" смогли пощупать мяч, но в остатке матча не создали опасных моментов, за исключением неточного удара Моргана Гиббс-Уайта.



От начала второго тайма не прошло и минуты, как Виктор Дьекереш замкнул прострел Эзе с правого края штрафной — 2:0.



На 52-й минуте гости огрызнулись ударом Вуда головой в перекладину, на что хозяева ответили мощным выстрелом Дьекереша с острого угла в ближнюю штангу.



"Арсенал" по-прежнему диктовал игру, и третий гол "канониров" на 79-й минуте не стал сюрпризом. Едва вышедший на замену Леандро Троссард навесил в район дальней штанги, а Субименди пробил головой — 3:0.



У Анге Постекоглу было слишком мало времени, чтобы перестроить игру "Форест", который пока никак не отреагировал на смену главного тренера. "Арсенал" был гораздо лучше, не встретив серьезного сопротивления.



"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче