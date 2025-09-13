Дубль Субименди помог "Арсеналу" сокрушить "Форест"

Мартин Субименди Дубль Мартина Субименди помог "Арсеналу" в доминирующей манере переиграть "Ноттингем Форест" — 3:0.

Деклан Райс неожиданно оказался только среди запасных "канониров", тогда как Вильям Салиба и Букайо Сака не попали в заявку вовсе. Эберечи Эзе впервые вышел в стартовом составе.

"Лесники" из-за травмы недосчитались Олы Айны, чье место в линии обороны занял Морато.

Хозяева были обязаны открывать счет уже на седьмой минуте, когда Микель Мерино пробивал из пределов вратарской, однако Матц Сельс своим корпусом отразил мяч.

На 18-й минуте капитан "канониров" Мартин Эдегор бы вынужден покинуть поле "Эмирейтс" с травмой, уступив свое место Итану Нванери.

"Арсенал" доминировал над "Форест" и на 32-й минуте дожал своего соперника. После розыгрыша углового Крис Вуд головой отбросил мяч на подступы к штрафной, а Мартин Субименди классно пробил с лету — 1:0.

Открыв счет, "канониры" несколько остепенились. "Лесники" смогли пощупать мяч, но в остатке матча не создали опасных моментов, за исключением неточного удара Моргана Гиббс-Уайта.

От начала второго тайма не прошло и минуты, как Виктор Дьекереш замкнул прострел Эзе с правого края штрафной — 2:0.

На 52-й минуте гости огрызнулись ударом Вуда головой в перекладину, на что хозяева ответили мощным выстрелом Дьекереша с острого угла в ближнюю штангу.

"Арсенал" по-прежнему диктовал игру, и третий гол "канониров" на 79-й минуте не стал сюрпризом. Едва вышедший на замену Леандро Троссард навесил в район дальней штанги, а Субименди пробил головой — 3:0.

У Анге Постекоглу было слишком мало времени, чтобы перестроить игру "Форест", который пока никак не отреагировал на смену главного тренера. "Арсенал" был гораздо лучше, не встретив серьезного сопротивления.

"Арсенал" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче




  13. superperez101 13.09.2025 16:49 # superperez101
    подняли Нуну настроение

    (ответить)

  14. redwhitegun 13.09.2025 16:40 # redwhitegun
    Субименди и Москера че за львы)) Лесники конеш нулевые абсолютли...

    (ответить)

  15. narcot 13.09.2025 16:40 # narcot
    пидорнальцы скажут, что это ии


    https://www.instagram.com/reel/DOds2yYDLYp/

    (ответить)

  16. brown-ale 13.09.2025 16:38 # brown-ale
    Что за автобус у НФ?! Постекоглу не доработает сезон с таким унылым футболом.

    (ответить)

  17. kukuruzko 13.09.2025 16:34 # kukuruzko
    красиво

    (ответить)

  18. gyokeres 13.09.2025 16:33 # gyokeres
    Хейтеры сосут.

    (ответить)

  19. serj14 13.09.2025 16:33 # serj14
    Субименди забил первый гол впервые в своей карьере дальним ударом за пределов штрафной площади в профессиональных лигах.
    Второй гол тоже забил не типично для себя — головой!

    Ну что за машину мы урвали!

    (ответить)

  20. superglor 13.09.2025 16:30 # superglor
    Болел за Арсенал еще со времен Арсена Венгера. Почти взяли тогда титул. Любимые игроки были Адебайор, Коло Туре, Клиши, Насри

    Сейчас наконец-то в команду вернулся дух трофеев и побед, в этом сезоне всех порвем. Легчайший разгром двухкратного победителя Лиги Чемпионов тому подтверждение. Трепещите олухи

    (ответить)

