Фернандеш: "Люди могут думать обо мне, что хотят"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что люди вольны думать о нем что угодно, даже если они заблуждаются.

Будучи великолепным игроком, Фернандеш регулярно навлекает на себя критику своим поведением на футбольном поле. Также к Бруну возникают претензии насчет его лидерских качеств.



Фернандеш не собирается спорить с тем, что насчет его говорят фанаты и эксперты, но считает, что люди недостаточно хорошо его знают, чтобы сделать правильные выводы.



"В чем люди ошибаются насчет меня? Ни в чем. Люди имеют свое мнение насчет меня, и я не могу изменить это. Люди хотят судить меня по тому, что видят на поле, видят по телевизору, видят во время интервью".



"Я не могу изменить это. У них есть свобода думать обо мне так, как они хотят, а у меня есть свобода думать о них таким же образом. Но я не сужу людей, пока не узнаю их".



"Они могут иметь мнение насчет меня, и это нормально. У всех нас разные мнения, но благодаря этому жизнь так хороша и так разнообразна. Если бы все мы думали одинаково, это было бы так скучно", — сообщил Фернандеш BBC.