Мареска уверен, что Фернандес сможет заменить Палмера
Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что Энцо Фернандес способен заменить Коула Палмера на позиции 10-го номера.
Палмер не играет за "Челси" с первого тура и матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу, вероятно, тоже пропустит.
Однако Мареска не видит в этом проблемы при наличии Фернандеса, который в трех первых матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу.
"Несомненно, он значительно прибавил, во всех отношениях. В плане лидерских качеств, в плане показателей результативности. Он продолжит прогрессировать и делать хорошие вещи для нас".
"Думаю, вы видите, что его показатели голов и результативных передач являются одними из высших в Премьер-Лиге. Это показывает, что он очень помогает забивать голы".
"Энцо может сыграть 10-го номера. У нас есть различные варианты. Буонанотте тоже может сыграть там", — цитирует Мареску talkSPORT.
