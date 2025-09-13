Мареска уверен, что Фернандес сможет заменить Палмера

Наставник "Челси" Энцо Мареска заявил, что Энцо Фернандес способен заменить Коула Палмера на позиции 10-го номера.

Палмер не играет за "Челси" с первого тура и матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу, вероятно, тоже пропустит.



Однако Мареска не видит в этом проблемы при наличии Фернандеса, который в трех первых матчах забил два гола и отдал одну результативную передачу.



"Несомненно, он значительно прибавил, во всех отношениях. В плане лидерских качеств, в плане показателей результативности. Он продолжит прогрессировать и делать хорошие вещи для нас".



"Думаю, вы видите, что его показатели голов и результативных передач являются одними из высших в Премьер-Лиге. Это показывает, что он очень помогает забивать голы".



"Энцо может сыграть 10-го номера. У нас есть различные варианты. Буонанотте тоже может сыграть там", — цитирует Мареску talkSPORT.