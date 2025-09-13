МЮ готов играть выставочные матчи посреди недели

Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность играть товарищеские матчи в мидуик для пополнения клубного бюджета.

В этом сезоне "Юнайтед" не отягощен выступлением в еврокубках, а из Кубка Лиги "красные дьяволы" сразу же вылетели, сенсационно проиграв "Гримсби" из четвертого дивизиона.

Поэтому большую часть сезона "Юнайтед" не придется играть посреди недели, и The Sun утверждает, что "дьяволы" ищут клубы, оказавшиеся в похожей ситуации, для организации товарищеских матчей.

В качестве потенциальных соперников "Юнайтед" для такого рода выставочных матчей называются "Милан", "Лацио", "РБ Лейпциг" и "Севилья".

"Юнайтед" готов играть такие матчи не только дома или в гостях у соперника, но и на нейтральном поле — например, в ОАЭ, что сулило бы "дьяволам" хорошим заработком.

Добавим, в период от настоящего момента и до Рождества у "Юнайтед" будет 11 свободных мидуиков.




Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 13.09.2025 14:00

Количество просмотров Просмотров: 262

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gary47 13.09.2025 14:09 # gary47
    Слабо устроить концерт Газманова и Шамана на Олд Траффорд?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: