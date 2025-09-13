МЮ готов играть выставочные матчи посреди недели

"Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность играть товарищеские матчи в мидуик для пополнения клубного бюджета.

В этом сезоне "Юнайтед" не отягощен выступлением в еврокубках, а из Кубка Лиги "красные дьяволы" сразу же вылетели, сенсационно проиграв "Гримсби" из четвертого дивизиона.



Поэтому большую часть сезона "Юнайтед" не придется играть посреди недели, и The Sun утверждает, что "дьяволы" ищут клубы, оказавшиеся в похожей ситуации, для организации товарищеских матчей.



В качестве потенциальных соперников "Юнайтед" для такого рода выставочных матчей называются "Милан", "Лацио", "РБ Лейпциг" и "Севилья".



"Юнайтед" готов играть такие матчи не только дома или в гостях у соперника, но и на нейтральном поле — например, в ОАЭ, что сулило бы "дьяволам" хорошим заработком.



Добавим, в период от настоящего момента и до Рождества у "Юнайтед" будет 11 свободных мидуиков.