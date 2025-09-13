Артета считает, что у "Ливерпуля" сильнейший состав в Премьер-Лиге
Наставник "Арсенала" Микель Артета считает, что "Ливерпуль" обладает сильнейшим составом в Премьер-Лиги.
Минувшим летом "Ливерпуль" потратил свыше 400 миллионов фунтов на новичков, причем более половины этой суммы пришлось на Флориана Вирца и Александера Исака.
"Арсенал" тоже хорошо потрудился на трансферном рынке, но все же Артета считает "Ливерпуль" претендентом номер один на титул Премьер-Лиги.
"Конечно, у них сильнейший состав. Они подписали двух самых определяющих игроков, что были на трансферном рынке в Европе, и они действительно хорошо сработали в этом плане".
"Они очень, очень сильны, но нам нужно заботиться о себе и о том, что мы должны сделать, исходя из своих возможностей, чтобы превзойти их", — цитирует Артету The Independent.
У лесников состав как?
Рортета одним словом, ебень тухлый
