Гвардиола признал, что Доннарумма отличается от Эдерсона
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что Джанлуиджи Доннарумма является другим голкипером, нежели покинувший клуб Эдерсон.
Проводив Эдерсона в "Фенербахче", "Сити" приобрел Доннарумму у ПСЖ за 26 миллионов фунтов.
Гвардиола признает, что Доннарумма не умеет так раздавать передачи, как это делал Эдерсон, однако Хосеп готов адаптировать игру команды под Джанлуиджи.
"Я всегда стараюсь адаптироваться к качествам игроков. Я не буду требовать от Джиджи того, от чего он не чувствует себя комфортно. В лице Эдерсона мы обладали лучшим голкипером, что я только видел, в плане раздачи передач, коротких и длинных".
"Мы взяли Джиджи не для того, чтобы он делал то, что делал Эдерсон. У Джиджи другие качества".
"Трансферный рынок дал нам возможность заполучить Джиджи, которому 26 лет и который обладает невероятным опытом выступлений за большой клуб и сборную Италии".
"Он так высок, так огромен. Все голкиперы должны отражать удары и проявлять свой авторитет, и он делал это в крупнейших матчах", — цитирует Гвардиолу The Independent.
