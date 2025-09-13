"Эвертон" задумался о выкупе Грилиша

"Эвертон" уже задумывается о выкупе вингера Джека Грилиша у "Манчестер Сити" после окончания сезона аренды.

Грилиш великолепно начал свою карьеру в "Эвертоне", забрав награду лучшему игроку Премьер-Лиги по итогам августа благодаря четырем результативным передачам в трех первых матчах.



По информации The Telegraph, арендное соглашение по Грилишу предусматривает опцию выкупа в 50 миллионов фунтов, в которые "Сити" оценивал Джека минувшим летом.



Однако "Эвертон" надеется заполучить Грилиша за долю от указанной суммы или вообще бесплатно, если Джек не сбавит обороты в остатке сезона.



Во-первых, Грилишу уже 30 лет, а после окончания сезона у Джека останется только 12 месяцев по контракту с "Сити".



Сейчас Грилиш получает 12 млн. фунтов в год, поэтому "Сити" может потребоваться освободить его от обязательств по контракту, чтобы Джек мог остаться в "Эвертоне".