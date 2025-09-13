Артета: "Салиба и Сака хотят остаться в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что защитник Вильям Салиба и вингер Букайо Сака хотят остаться в лондонском клубе.
После закрытия летнего трансферного окна "Арсенал" может сосредоточиться на продлении сотрудничества с двумя ключевыми игроками, чьи действующие контракты истекают в конце следующего сезона.
Однако Артета не переживает, потому что этим процессом занимается спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта, а Салиба и Сака видят свое будущее на "Эмирейтс".
"Процесс переговоров никогда не останавливался. Думаю, Андреа очень хорошо взаимодействует с их агентами".
"Хорошая вещь в том, что игроки хотят остаться здесь и хотят быть важной частью истории этого клуба в предстоящие годы".
"Андреа займется этим, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Артету BBC.
13.09.2025 07:00
Просмотров: 286
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: