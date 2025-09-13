Артета: "Салиба и Сака хотят остаться в "Арсенале"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил уверенность, что защитник Вильям Салиба и вингер Букайо Сака хотят остаться в лондонском клубе.

После закрытия летнего трансферного окна "Арсенал" может сосредоточиться на продлении сотрудничества с двумя ключевыми игроками, чьи действующие контракты истекают в конце следующего сезона.



Однако Артета не переживает, потому что этим процессом занимается спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта, а Салиба и Сака видят свое будущее на "Эмирейтс".



"Процесс переговоров никогда не останавливался. Думаю, Андреа очень хорошо взаимодействует с их агентами".



"Хорошая вещь в том, что игроки хотят остаться здесь и хотят быть важной частью истории этого клуба в предстоящие годы".



"Андреа займется этим, а там посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Артету BBC.