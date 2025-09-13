4-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 13 сентября, восемью поединками стартует 4-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



Поражение 1:0 от "Ливерпуля" прервало серию "Арсенала" из четырех побед подряд в Премьер-Лиге, но два раза подряд команда Микеля Артеты не проигрывала в соревновании с декабря 2023. "Ноттингем Форест" потерпел пять поражений в 11 последних матчах чемпионата (3 победы, 3 ничьи) — лишь на одно меньше, чем в 24 предыдущих (15 побед, 3 ничьи). С учетом всех соревнований "канониры" выиграли все шесть последних домашних встреч с "лесниками" с общим счетом 19:2.



Защитники "Арсенала" Вильям Салиба и Бен Уайт тренировались накануне матча, но Букайо Сака точно не сыграет. Кай Хаверц и Габриэль Жезус также травмированы.



"Форест" на три месяца потерял защитника Олу Айну с травмой задней поверхности бедра. Александр Зинченко не сыграет из-за условий своей аренды. Николаса Домингеса беспокоит колено.



БОРНМУТ — БРАЙТОН 17:00



"Борнмут" набрал шесть очков в трех первых турах Премьер-Лиги, выдав свой второй лучший старт сезона в высшем дивизионе (7 в 2018/19). "Брайтон" забивал с пенальти в четырех из шести последних матчей чемпионата, а с начала календарного года реализовал девять 11-метровых — минимум на четыре больше любой другой команды. "Вишенки" проиграли пять из шести последних встреч с "чайками" в Премьер-Лиге (1 победа).



Защитник "Борнмута" Хулиан Араухо отбыл свою дисквалификацию. Новичок Алекс Хименес готов заменить выбывшего на несколько недель Адама Смита справа в обороне. Льюис Кук и Энес Унас также отсутствуют.



"Брайтон" будет лишен Адама Уэбстера и Солли Марча. Матс Виффер пройдет фитнес-тест.



КРИСТАЛ ПЭЛАС — САНДЕРЛЕНД 17:00



Сейчас "Кристал Пэлас" демонстрирует самую продолжительную в Премьер-Лиге беспроигрышную серию — девять матчей кряду (3 победы, 6 ничьих). В этой кампании английского первенства "Сандерленд" еще не забивал в первых таймах, суммарно нанеся лишь 11 ударов до перерыва (5 голов и 20 ударов во вторых таймах). Команда, выступавшая в роли гостей, выиграла пять из шести последних встреч "орлов" и "черных котов" в Премьер-Лиге.



Адам Уортон и Исмаила Сарр пополнили лазарет "Пэлас", где уже находятся Чади Риад, Шейк Дукуре и Эдди Нкетиа.



Защитник "Сандерленда" Даниэль Баллард пока не набрал форму осле травмы. Ромейн Мандл, Аджи Алезе, Люк О'Нин, Лео Йельде и Деннис Циркин также все еще отсутствуют.



ЭВЕРТОН — АСТОН ВИЛЛА 17:00



"Эвертон" одержал пять побед в шести последних матчах Премьер-Лиги (1 поражение) — как и в 21 предыдущем (10 ничьих, 6 поражений). Второй раз в своей истории "Астон Вилле" не удалось забить в трех первых поединках чемпионата (также в 1997/98). После своего повышения в классе "вилланы" не проиграли ни одной из 12 встреч с "ирисками" в Премьер-Лиге (9 побед, 3 ничьи).



Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко не успевает поправить свое здоровье к субботе, как и Джаррад Брантуэйт. Натан Паттерсон и Адам Азну под вопросом. Мерлин Рель готов дебютировать за свой новый клуб.



"Вилле" предстоит оценить состояние Мэтти Кэша, Амаду Онана и Росса Баркли. Андрес Гарсия и Бубакар Камара точно не сыграют. Харви Эллиотт и Джейдон Санчо готовы к дебюту.



ФУЛХЭМ — ЛИДС 17:00



"Фулхэм" не выиграл ни одного из четырех последних матчей в Премьер-Лиге (2 ничьи, 2 поражения). "Лидс" проиграл все восемь своих последних выездов в Лондон в рамках высшего дивизиона, пропустив 26 голов. Четыре последние встречи "дачников" и "белых" в Премьер-Лиге принесли 18 забитых мячей (по 4.5 за матч).



Защитник "Фулхэма" Исса Диоп находится под вопросом. Энтони Робинсон набрал форму, достаточную для выхода в старте. Новички Кевин, Самуэль Чуквуэзе и Джона Куси-Асаре рвутся в бой.



Голкипер "Лидса" Лукас Перри пропустит пару матчей с травмой бедра. Итан Ампаду и Ао Танака возобновили тренировки.



НЬЮКАСЛ — ВУЛВЕРХЭМПТОН 17:00



"Ньюкасл" не знает побед уже пять матчей Премьер-Лиги кряду (2 ничьи, 3 поражений). "Вулверхэмптон" может впервые в своей истории начать сезон с четырех поражений кряду в рамках чемпионата. "Волки" одержали только одну победу в 22 последних выездах к "сорокам" в высшем дивизионе (7 ничьих, 14 поражений) — 1:2 в декабре 2018.



Нападающие Йоан Висса и Ник Вольтемаде прибыли в "Ньюкасл" с травмами. Энтони Гордон дисквалифицирован. Жоэлинтон может вернуться после повреждения.



Йорген Ларсен готов вернуться в нападение "Вулверхэмптона". Уго Буэно и Ки-Яна Хувер могут сыграть, несмотря на некоторые проблемы со здоровьем. Ладислав Крейчи ожидает своего дебюта.



ВЕСТ ХЭМ — ТОТТЕНХЭМ 19:30



Перед международным перерывом "Вест Хэм" разгромил "Ноттингем Форест" (0:3), но две победы подряд в Премьер-Лиге оформил лишь однажды после ухода Дэвида Мойеса — еще в феврале 2025. "Тоттенхэм" проиграл 17 из 23 матчей чемпионата против команд, которые не являются новичками дивизиона (3 победы, 3 ничьи). "Молотобойцы" могут похвастать только одной победой в семи последних встречах со "шпорами" в Премьер-Лиге (3 ничьи, 3 поражения) — 1:2 на выезде в декабре 2023.



Нападающий Никлас Фюллькруг вернулся из сборной Германии с растяжением икроножной мышцы и едва ли поможет "Вест Хэму". Джордж Эрти и Луис Гильерме также травмированы. Игорь Жулио готов к дебюту.



"Тоттенхэм" может задействовать своих новичков Хави Симонса и Рандаля Коло-Муани. Доминик Соланке пока не залечил свою лодыжку. Может вернуться Ив Биссума. Раду Дрэгушин, Кота Такаи, Джеймс Мэддисон и Деян Кулусевски команде не помогут.



БРЕНТФОРД — ЧЕЛСИ 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Брентфорд" потерпел два поражения в трех последних матчах Премьер-Лиги (1 победа) — как и в 10 предыдущих (5 побед, 3 ничьи). "Челси" всего лишь второй раз в семи последних сезонах стартовал в чемпионате с двух побед в трех первых турах (также в 2021/22). Только одну из восьми последних встреч "пчел" и "синих" в Премьер-Лиге выиграли хозяева, и сделала это команда со "Стэмфорд Бридж" в декабре 2024 (2:1).



"Брентфорд" продал Висса, но подписал Риса Нелсона на исходе летнего трансферного окна. Витали Янельт недавно возобновил тренировки. Густаво Нунес и Юнус Конак пока не готовы вернуться.



"Челси" нужно оценить готовность Бенуа Бадиашиле, Ромео Лавиа и Коула Палмера. Дариу Эссугу и Лиам Делап надолго угодили в лазарет. Алехандро Гарначо готов впервые примерить футболку своего нового клуба.