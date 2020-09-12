Гласнер не угрожал "Пэлас" уйти в случае продажи Гехи

Главный тренер "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер опроверг слухи о том, что он угрожал уйти в отставку, если клуб продаст защитника Марка Гехи.

Переход Гехи в "Ливерпуль" стоимостью 35 миллионов фунтов сорвался в заключительный день летнего трансферного окна, потому что "Пэлас" не смог найти адекватную замену своему капитану.



Согласно слухам, Гласнер пригрозил своей отставкой президенту "Пэлас" Стиву Пэришу, и тот неохотно согласился сохранить игрока, который теперь может покинуть "Селхерст Парк" свободным агентом следующим летом.



Однако Гласнер утверждает, что Пэриш сам понял необходимость оставить Гехи по спортивным соображениям.



"Думаю, это последний раз, когда я хочу высказаться об этом. Я никогда не угрожал покинуть клуб. Никогда. Я никогда и никому не угрожал. Между мной и президентом не было никакого негатива".



"Это просто был разговор о спорте, и он решил отказаться от денег ради спортивных перспектив "Кристал Пэлас". Президент заслуживает большой похвалы", — цитирует Гласнера BBC.