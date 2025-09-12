Рико Льюис заключил новый контракт с "Сити"
"Манчестер Сити" объявил, что защитник Рико Льюис заключил с клубом новый контракт до 2030 года.
Льюис находится в системе "Сити" с восьмилетнего возраста, сыграв 97 матчей за первую команду с момента своего дебюта в августе 2022.
Вместе с "Сити" 20-летний англичанин выиграл два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.
Предыдущий контракт Льюиса был рассчитан до июня 2028. С новой сделкой Рико получил дополнительные два года, а также ощутимую прибавку к зарплате как награду за свой прогресс.
"Я провел столь значительную часть своей жизни в этом клубе. "Сити" значит все для меня, и я невероятно рад тому, что смогу остаться здесь подольше".
"Я по-прежнему прибавляю и развиваюсь как игрок, и я знаю, что возможность продолжить работу с Пепом (Гвардиолой), его тренерским штабом и нашей удивительной командой сделает меня только лучше".
"Я буду стараться изо всех сил, чтобы помочь нам добиться еще большего успеха в этом сезоне и последующих", — сообщил Льюис.
12.09.2025 21:00
Просмотров: 120
