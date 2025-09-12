Хау назвал "переломный момент" в отношениях с Исаком

Рулевой "Ньюкасла" Эдди Хау назвал "переломный момент" в своих отношениях с нападающим Александером Исаком.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ньюкасл" продал Исака в "Ливерпуль" за рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.



Перед этим Исак отказался играть за "Ньюкасл" и был отстранен от тренировок в общей группе. 25-летний швед так сильно хотел уйти, что поссорился с Хау.



"У меня с Алексом всегда были отличные отношения. Я обожал работать с ним и надеюсь, ему нравилось работать с нами".



"Наши отношения были взаимовыгодными. Мы помогли ему стать игроком, которым он является сегодня, а он помог нам стать командой, которая добилась ряда невероятных достижений. Он был частью очень успешной команды".



"Но чтобы дать вам чуть больше информации, скажу, что в момент, когда он устроил забастовку, наши отношения изменились. Думаю, это был переломный момент в наших отношениях. Дальнейшее общение усложнилось с того момента. Помимо этого, я не буду вдаваться ни в какие детали", — цитирует Хау The Independent.