Слот заявил, что Исак пока не готов играть по 90 минут

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что будет постепенно подводить своего новичка Александера Исака к тому, чтобы играть матчи целиком.

Вырвавшись из "Ньюкасла" только в заключительный день летнего трансферного окна, в этот международный перерыв Исак сыграл свой первый матч в сезоне 2025/26.



Исак провел лишь 18 минут за сборную Швеции против Косово, и Слот благодарен своим коллегам, которые с пониманием отнеслись к тому, что форма 25-летнего нападающего оставляет желать лучшего.



"Главный тренер сборной Швеции Йон Даль Томассон заслуживает большой похвалы, потому что он, обладая, возможно, лучшим нападающим в мире и имея два очень важных матча впереди, понял, что, если игрок дважды сыграет по 90 минут, то, наверное, получит травму и пропустит несколько недель".



"Мы будем обращаться с Алексом так же, как и они. Не ожидайте, что он будет проводить по 90 минут на поле в каждом матче. Этого определенно не будет в ближайшие недели".



"Он не имел полноценной предсезонной подготовки, он три-четыре месяца не тренировался с командой. Мы будем подводить его постепенно. Впереди у нас так много матчей, почти нет времени для тренировок, так что это будет испытание".



"Но мы купили его не на ближайшие недели, мы купили его на шесть лет, поэтому нам нужно помнить об этом. А фанатам нужно помнить, что, если мы его меняем в определенный момент или выпускаем только на небольшое количество в минут, то делаем это лишь с заботой о физической форме игрока в долгосрочной перспективе", — цитирует Слота Sky Sports.