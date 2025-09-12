Байындыр останется первым номером "Юнайтед"

Несмотря на приход Сенне Ламменса, Алтай Байындыр останется первым номером "Манчестер Юнайтед" — по крайней мере, на дерби против "Манчестер Сити" в ближайшее воскресенье.

Именно Байындыр защищал ворота "Юнайтед" в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, пропустив четыре гола.



В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Сенне Ламменса из "Антверпена" за 18. 2 млн. фунтов, но главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим даст 23-летнему бельгийцу время освоиться.



"Атлай продолжит защищать ворота. Это другая лига, другая страна, другой мяч (для Ламменса). Они будут сражаться за эту позицию. Мы очень довольны, Сенне — голкипер с большим потенциалом. Сейчас такой момент, когда наш голкипер должен быть очень сильным и опытным. Мы заботимся о настоящем, но также мы сосредоточены на будущем, поэтому немного того и другого. Он (Ламменс) будет готов", — цитирует Аморима The Guardian.



Также Аморим прокомментировал уход Андре Онана в аренду в "Трабзонспор".



"Андре Онана провел очень хороший сезон в "Интере" (перед переходом в МЮ), у него есть мастерство, но иногда реальность оказывается сложнее, давление так высоко, и тебе нужна смена обстановки".



"Мы задумали перестановки среди голкиперов, и я желаю всего наилучшего Андре Онана — иногда у тебя может быть все мастерство в мире, но тебе все равно нужна смена обстановки", — добавил Аморим.