Слоту "жаль", что покупка Гехи сорвалась

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выразил сожаление по поводу сорвавшегося трансфера защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи.

На исходе летнего трансферного окна "Ливерпуль" согласовал покупку Гехи за 35 миллионов фунтов, но сделка сорвалась из-за того, что "Пэлас" не успел найти адекватную замену своему капитану.



Слот признает, что "Ливерпуль" едва не приобрел Гехи. При этом Арне открывает дверь открытой для Марка, чей контракт с "Пэлас" истекает следующим летом.



"Было бы нелепо, если бы я отрицал, что мы были близки к его покупке. Это широко известно".



"Такие вещи случаются в футболе. Конечно, мы бы хотели подписать его. Если мы чувствуем, что можем усилить свою команду, мы никогда не колеблемся".



"Это не так, что у нас внезапно нет вариантов игры на этой позиции. Жаль, что так вышло. Жаль не только нас, но и игрока".



"Но он в хорошем месте, играет за "Пэлас", где завоевал Суперкубок Англии и Кубок Англии, а также имеет очень хорошего тренера".



"Давайте посмотрим, как сложится будущее для него и для нас", — цитирует Слота Sky Sports.