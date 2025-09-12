Грилиш и Слот — лучшие в Премьер-Лиге в августе
Вингер "Эвертона" Джек Грилиш и наставник "Ливерпуля" Арне Слот были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам августа.
Присоединившись к "Эвертону" на правах аренды из "Манчестер Сити", Грилиш отдал четыре результативные передачи в трех первых матчах за "ирисок".
29-летний англичанин сделал два "ассиста" во время первого официального матча "Эвертона" на стадионе "Хилл Дикинсон", что позволило "ирискам" одолеть "Брайтон" (2:0), а затем повторил это во время выездной победы 2:3 против "Вулверхэмптона".
Грилиш стал первым после Доминика Калверт-Левина в сентябре 2020 представителем "Эвертона", признанным Игроком Месяца в Премьер-Лиге.
Грилиш получил эту награду впервые в своей карьере, опередив таких игроков, как Риккардо Калафьори, Уго Экитике, Марк Гехи, Эрлинг Холанд, Жоао Педро, Антуан Семеньо и Доминик Собослаи.
А лучшим тренером был признан Слот, чей "Ливерпуль" оказался единственной в Премьер-Лиге командой, выигравшей все три своих первых матча, пускай это и было непросто.
"Ливерпуль" начал месяц с победы 4:2 над "Борнмутом", затем взял верх в гостях у "Ньюкасла" (2:3) и, наконец, одолел "Арсенал" (1:0).
Это вторая подобная награда в карьере Слота, который также получал ее в ноябре 2024.
Помимо 46-летнего голландца, на звание Тренера Месяца в августе также претендовали Режис Ле Бри из "Сандерленда", Энцо Мареска из "Челси" и Дэвид Мойес из "Эвертона".
12.09.2025 15:00
Просмотров: 263
Последние комментарии:
Захаровой страшно после событий в Непале
Машу пугает ярость народа Непала, который всего за два дня сверг коррумпированное руководство, заблокировавшее в стране все социальные сети. Фактически, её тревожит мысль о том, что что-то подобное может произойти и в рф.
Неее, в пидорашке такого никогда не будет, эти свинособаки родились с бутылкой в жопе)
(ответить)
Началось: в России впервые зафиксирован случай, когда мужчину не выпустили за границу из-за электронной повестки.
28-летний москвич собирался улететь в Турцию на отдых, но на паспортном контроле в Шереметьево его проверили по базе и обнаружили запрет на выезд из страны от военкомата.
Сотрудники вызвали офицеров, которые объяснили: выезд временно заблокирован, отпуск придётся отложить, а снять ограничение можно только при личной явке в военкомат.
(ответить)
