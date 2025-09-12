Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд изменил свой прогноз насчет главного соперника "Ливерпуля" в борьбе за титул Премьер-Лиги в этом сезоне.

Перед стартом сезона 2025/26 Фердинанд прогнозировал, что конкурентом номер один действующего чемпиона в лице "Ливерпуля" станет "Манчестер Сити".



Однако остаток летнего трансферного окна и первые сыгранные матчи заставили Фердинанда думать, что только "Арсенал" сможет навязать конкуренцию "Ливерпулю".



"Думаю, вы всегда должны уважать чемпионов, кто бы это ни был. Обычно чемпионы вступают в следующий сезон фаворитами, это неизбежно".



"Если вы посмотрите на трансферы "Ливерпуля" летом, то они провели окно лучше всех — и с большим перевесом. У них были ясные и прозрачные намерения с самого начала, и им удалось исполнить все, за исключением Марка Гехи".



"Думаю, если бы они заполучили и Марка Гехи, остальные команды остались бы не у дел".



"Думаю, "Арсенал" — единственная команда, которая будет хоть где-то поблизости "Ливерпуля" в этом сезоне. У них отличный подбор игроков и действительно хорошая глубина состава благодаря приобретениям".



"Думаю, они ("Арсенал") хорошо провели окно, и если Дьекереш заиграет, они повысят свои шансы на успех".



"Не думаю, что мы увидем в гонке кого-либо еще. Если будет кто-нибудь еще, "Ньюкасл" или "Челси", это станет сюрпризом. Думаю, выступление в Европе их слегка сдержит, учитывая возрастающие требования", — цитирует Фердинанда Evening Standard.