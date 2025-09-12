Терри: "Челси" не хватает знаковых приобретений"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри считает, что "синим" нужно покупать не только молодежь, но и состоявшихся игроков с опытом.

"Челси" проделал огромную работу на трансферном рынке минувшим летом, укрепив свой состав с помощью игроков вроде Жоао Педро, Лиама Делапа, Эстевао, Джейми Гиттенса, Йоррела Хато и Факундо Буонанотте.



Как видно, все они имеют являются молодыми игроками и имеют скромный опыт выступлений в Премьер-Лиге или не имеют вовсе. Поэтому Терри хотел бы видеть и приобретения другого рода, чтобы "Челси" мог замахнуться на титул Премьер-Лиги.



"Мы официально являемся лучшей командой в мире, поэтому мы рады этому. Я не хочу чересчур подвергать парней давлению, потому что у нас молодая команда".



"Думаю, в этом году, учитывая накопленный опыт соперничества с другими командами, у нас есть шанс быть среди претендентов, и мы должны там быть, ведь мы — "Челси".



"Думаю, любой команде или любому молодому и неопытному игроку не место на топ-уровне, если на старте сезона они говорят: "Мы не сможем победить".



"Поэтому, думаю, каждый игрок "Челси" должен верить, что мы можем взять и победить".



"Думаю ли я, что мы победим? Нет, если честно, но я думаю, мы точно будем среди претендентов, и я думаю, мы должны там быть".



"Я бы хотел видеть смешанные приобретения, если мы хотим достичь самой вершины и выигрывать Премьер-Лигу год за годом".



"Думаю, эти знаковые приобретения — единственное, чего нам не хватает в данный момент".



"Думаю, в этом сезоне "Ливерпуль" является сильнейшей командой. Думаю, "Манчестер Сити" в этом сезоне вновь выглядит уязвимо. Я не уверен, что у "Челси" достаточно опыта, чтобы превзойти их", — сообщил Терри talkSPORT.