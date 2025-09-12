Терри: "Челси" не хватает знаковых приобретений"
Бывший капитан "Челси" Джон Терри считает, что "синим" нужно покупать не только молодежь, но и состоявшихся игроков с опытом.
"Челси" проделал огромную работу на трансферном рынке минувшим летом, укрепив свой состав с помощью игроков вроде Жоао Педро, Лиама Делапа, Эстевао, Джейми Гиттенса, Йоррела Хато и Факундо Буонанотте.
Как видно, все они имеют являются молодыми игроками и имеют скромный опыт выступлений в Премьер-Лиге или не имеют вовсе. Поэтому Терри хотел бы видеть и приобретения другого рода, чтобы "Челси" мог замахнуться на титул Премьер-Лиги.
"Мы официально являемся лучшей командой в мире, поэтому мы рады этому. Я не хочу чересчур подвергать парней давлению, потому что у нас молодая команда".
"Думаю, в этом году, учитывая накопленный опыт соперничества с другими командами, у нас есть шанс быть среди претендентов, и мы должны там быть, ведь мы — "Челси".
"Думаю, любой команде или любому молодому и неопытному игроку не место на топ-уровне, если на старте сезона они говорят: "Мы не сможем победить".
"Поэтому, думаю, каждый игрок "Челси" должен верить, что мы можем взять и победить".
"Думаю ли я, что мы победим? Нет, если честно, но я думаю, мы точно будем среди претендентов, и я думаю, мы должны там быть".
"Я бы хотел видеть смешанные приобретения, если мы хотим достичь самой вершины и выигрывать Премьер-Лигу год за годом".
"Думаю, эти знаковые приобретения — единственное, чего нам не хватает в данный момент".
"Думаю, в этом сезоне "Ливерпуль" является сильнейшей командой. Думаю, "Манчестер Сити" в этом сезоне вновь выглядит уязвимо. Я не уверен, что у "Челси" достаточно опыта, чтобы превзойти их", — сообщил Терри talkSPORT.
12.09.2025
Просмотров: 366
Игроков уже столько нет знаковых , их ещё с 20 лет разбирают на перспективу в топ клубы кто выстрелит .. либо 100 - 120 лямов За оеолотопа
(ответить)
Этот футболист в своем пике играл на одном уровне с Чалобой и Домами,смеет тявкать о значимых приобретениях?
Этот любитель чужих жен был слабым игроком, да и тренером стал никудышным..
(ответить)
Да, нет футболистов, для которых хочется погреть стульчак. Палмер слишком молодой для такой чести.
(ответить)
