Пакета намекнул на уход из "Вест Хэма"
Атакующий полузащитник Лукас Пакета дал понять, что этот сезон станет его последним в "Вест Хэме".
Пакету связывали с уходом из "Вест Хэма" еще минувшим летом, когда с Лукаса сняли подозрения насчет умышленных желтых карточек.
Возможным направлением для Пакеты называлась "Астон Вилла", однако 28-летний бразилец решил посвятить "Вест Хэму" еще один сезон, объяснив своим подписчикам в инстаграме свои мотивы.
"Время прощаться пока не настало! Давайте проведем вместе еще один сезон!" — пишет Пакета.
