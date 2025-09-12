Пакета намекнул на уход из "Вест Хэма"

Атакующий полузащитник Лукас Пакета дал понять, что этот сезон станет его последним в "Вест Хэме".

Пакету связывали с уходом из "Вест Хэма" еще минувшим летом, когда с Лукаса сняли подозрения насчет умышленных желтых карточек.



Возможным направлением для Пакеты называлась "Астон Вилла", однако 28-летний бразилец решил посвятить "Вест Хэму" еще один сезон, объяснив своим подписчикам в инстаграме свои мотивы.



"Время прощаться пока не настало! Давайте проведем вместе еще один сезон!" — пишет Пакета.