Диас хотел перейти в "Сити" летом 2024

Нападающий Луис Диас, проданный в немецкую "Баварию" минувшим летом, хотел покинуть "Ливерпуль" еще за год до этого.

Напомним, в июле "Ливерпуль" продал Диаса в "Баварию", выручив за 28-летнего игрока сборной Колумбии 65.5 млн. фунтов.



По информации The Telegraph, свою первую попытку покинуть "Ливерпуль" Диас предпринял еще летом 2024, когда вернулся для предсезонной подготовки.



Диас выразил желание перейти в "Манчестер Сити", и "Ливерпуль" был готов обменять Луиса на нападающего Хулиана Альвареса.



Однако "Сити" отказался идти на сделку со своим прямым конкурентом по Премьер-Лиге, в результате чего Диас задержался в "Ливерпуле" еще на сезон, а Альварес был продан в "Атлетико".