Диас хотел перейти в "Сити" летом 2024

Луис Диас Нападающий Луис Диас, проданный в немецкую "Баварию" минувшим летом, хотел покинуть "Ливерпуль" еще за год до этого.

Напомним, в июле "Ливерпуль" продал Диаса в "Баварию", выручив за 28-летнего игрока сборной Колумбии 65.5 млн. фунтов.

По информации The Telegraph, свою первую попытку покинуть "Ливерпуль" Диас предпринял еще летом 2024, когда вернулся для предсезонной подготовки.

Диас выразил желание перейти в "Манчестер Сити", и "Ливерпуль" был готов обменять Луиса на нападающего Хулиана Альвареса.

Однако "Сити" отказался идти на сделку со своим прямым конкурентом по Премьер-Лиге, в результате чего Диас задержался в "Ливерпуле" еще на сезон, а Альварес был продан в "Атлетико".




Метки Альварес, Диас, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 12.09.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 638

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 12.09.2025 12:23 # high-malvern
    По этой же причине мальца заявили Rio Ngumoha Левый Вингер, а иначе хрен бы Слот его вообще стал выпускать.

    (ответить)

  2. high-malvern 12.09.2025 12:01 # high-malvern
    Наемник вшивый. После того как сорвался трансфер в прошлом году поиграл нормально первую прошлого сезона, не не из-за любви к Ливерпулю, а чтобы хорошо себя продать

    (ответить)

  3. b84 12.09.2025 11:39 # b84
    збс от крысу слили
    потом он бы еще условия ставил

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: