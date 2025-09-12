Доннарумма: "Всегда мечтал поиграть в Премьер-Лиге"

Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма признался, что всегда мечтал поиграть в Премьер-Лиге.

Переход Доннаруммы в "Сити" стал возможен только благодаря тому, что Джанлуиджи стал лишним для ПСЖ, а у "горожан" образовалась вакансия из-за ухода Эдерсона в "Фенербахче".



Однако 26-летний итальянец счастлив, что оказался в "Сити" и теперь может исполнить свою мечту.



"Это новая глава в моей жизни и моей карьере. Я испытываю огромные эмоции от того, что буду играть в Премьер-Лиге за "Манчестер Сити", и я готов к этому испытанию".



"Я всегда мечтал поиграть в Премьер-Лиге, потому что это лучшая лига в мире. Думаю, Премьер-Лига — это максимум, которого может достичь игрок в своей карьере, поэтому я очень рад оказаться здесь".



"Я готов выходить на поле ради этого клуба, который так сильно старался заполучить меня, и я надеюсь оправдать это доверие", — цитирует Доннарумму ESPN.