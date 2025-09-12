Бернарду Силву "ожидает контракт" в "Бенфике"

Ведущий кандидат в президенты лиссабонской "Бенфики" Норонья Лопеш заявил о намерении вернуть полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы в родной клуб.

В последние трансферные окна Силву неоднократно связывали с уходом из "Сити", однако Бернарду хранил верность "горожанам".



Сейчас Силва уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Сити", но Лопеш, который значится фаворитом назначенных на октябрь выборов, хотел бы забрать 31-летнего португальца уже в январе.



"Я могу подтвердить, что контракт ожидает Бернарду Силву. И я реально хочу подписать его в январе. Он воплощает все то, чего я хочу для "Бенфики": индивидуальность, победная культура. А также он истинный фанат "Бенфики". И я могу заверить вас, что мы не остановимся", — цитирует Лопеша Daily Mail.