Бернарду Силва Ведущий кандидат в президенты лиссабонской "Бенфики" Норонья Лопеш заявил о намерении вернуть полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силвы в родной клуб.

В последние трансферные окна Силву неоднократно связывали с уходом из "Сити", однако Бернарду хранил верность "горожанам".

Сейчас Силва уже вступил в заключительный год по своему контракту с "Сити", но Лопеш, который значится фаворитом назначенных на октябрь выборов, хотел бы забрать 31-летнего португальца уже в январе.

"Я могу подтвердить, что контракт ожидает Бернарду Силву. И я реально хочу подписать его в январе. Он воплощает все то, чего я хочу для "Бенфики": индивидуальность, победная культура. А также он истинный фанат "Бенфики". И я могу заверить вас, что мы не остановимся", — цитирует Лопеша Daily Mail.




