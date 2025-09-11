Постекоглу: "Возможно, придется выиграть трофей уже в первом сезоне"

Анге Постекоглу пошутил, что ему придется выиграть трофей уже в своем первом сезоне в качестве главного тренера "Ноттингем Форест", чтобы остаться на второй.

Постекоглу известен тем, что обязательно выигрывает трофей в своем втором сезоне в клубе, и даже "Тоттенхэм" не стал исключением.



Однако боссом Постекоглу в "Форест" будет одиозный Евангелос Маринакис, и Анге шутит, что второй сезон ему еще придется заслужить.



"Пару раз я выигрывал трофей и в своем первом сезоне, я сделал дубль в своем первом сезоне в "Селтике". Конечно, я могу. Возможно, мне даже придется, чтобы получить свой второй год здесь".



"Я уже сказал, что хочу выигрывать трофеи здесь. Я делал это всю свою карьеру, и я постараюсь сделать это здесь".



"Каждый клуб хочет быть успешным, но с момента прихода президента в клуб эти амбиции подкрепляются действиями. Здесь идеальные условия для меня", — цитирует Постекоглу ESPN.