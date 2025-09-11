Доннарумма приветствует конкуренцию с Траффордом

Джанлуиджи Доннарумма Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что приветствует конкуренцию со стороны Джеймса Траффорда.

Именно Траффорд защищал ворота "Сити" в трех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, но теперь у "горожан" появился Доннарумма, купленный у ПСЖ за 27 миллионов фунтов.

26-летний итальянец находится в предвкушении нового этапа своей карьеры и надеется, что оказался в сплоченной команде.

"Я рад, потому что конкуренция идет на пользу всем. Мне не терпится увидеться с Джеймсом, и мне не терпится увидеться со своими новыми партнерами по команд. Нам нужно быть сильным и сплоченным коллективом людей, которые заботятся друг о друге, потому что это ключ к успеху. Вместе мы сможем добиться огромного успеха".

"Я хочу наслаждаться всем. Я хочу узнать город, узнать новых людей и своих новых партнеров по команде. Мне не терпится ощутить атмосферу стадиона, выйти на поле, услышать шум стадиона и болельщиков", — цитирует Донарумму The Guardian.




  1. gary47 11.09.2025 21:22 # gary47
    Да какая там конкуренция. С молодым дурнем все ясно. Второй Калвин Филлипс.

    (ответить)

  2. xusanov 11.09.2025 21:19 # xusanov
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

