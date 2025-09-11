"Челси" избежит снятия очков в Премьер-Лиге

"Челси" не будет подвергнут снятию очков в Премьер-Лиги за 74 финансовых нарушения.

Ранее в четверг FA обвинила "Челси" в 74 нарушениях правил, регулирующих выплаты агентам при оформлении трансферов игроков.



Данные нарушения были допущены с 2009 по 2022 год, еще при предыдущем владельце "Челси" Романе Абрамовиче.



Новые владельцы "Челси" сами донесли на предшественника и оказали полное содействие расследованию, поэтому "синим" удастся легко отделаться, несмотря на внушительное количество нарушений.



По информации Sky Sports, "Челси" точно избежит снятия очков, не говоря уже о более серьезных санкциях вроде исключения из Премьер-Лиги.



Ожидается, что это будет наказание, похожее на штраф в 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов), которому "Челси" подверг УЕФА за нарушениях правил ФФП.