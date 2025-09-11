Отмененный гол Кинга признан лучшим голом "Фулхэма" в августе

Отмененный гол полузащитника "Фулхэма" Джоша Кинга против "Челси" был признан лучшим голом "дачников" по итогам августа.

Изначально рефери Роб Джонс засчитал гол Кинга на "Стэмфорд Бридж" 30 августа, но после подсказки VAR сходил к монитору и, ссылаясь на фол Родриго Муниса на Трево Чалобе, отменил взятие ворот.



Впоследствии глава судейского корпуса Ховард Уэбб публично признал, что гол Кинга в проигранном "Фулхэмом" матче Премьер-Лиги (0:2) был отменен ошибочно.



"Фулхэм" выставил этот гол на голосование для определения лучшего по итогам первого месяца сезона, и именно ему болельщики "дачников" отдали свои симпатии.



Как сообщает Sky Sports, отмененный гол 18-летнего англичанина получил внушительные 83.1% голосов.