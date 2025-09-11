Бегиристайн: "С Виана "Сити" в надежных руках"

Чики Бегиристайн выразил уверенность, что Уго Виана станет его достойным преемником на посту спортивного директора "Манчестер Сити".

В конце июля "Сити" подтвердил уход Бегиристайна, который предыдущие месяцы работал вместе с Виана, передавая дела преемнику.



Бегиристайн провел в "Сити" 13 лет, поспособствовав становлению "горожан" как доминирующей силы в Премьер-Лиге, однако Чики спокоен за будущее клуба при Виана.



"Он стал первоклассным выбором. Я бы сказал, он весьма похож на меня, как я это чувствую. Он так спокоен, но в то же время очень решителен".



"Он не мог быть здесь в зимнее трансферное окно, он был в "Спортинге", но в последние месяцы я наблюдал, какими критериями он обладает и как он видит в футбол".



"Что касается решений насчет игроков, то, думаю, мы в надежных руках", — приводит слова Бегиристайна ESPN.