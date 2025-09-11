Варди: "Для меня возраст — это лишь число"

Бывший нападающий "Лестера" Джейми Варди уверен, что возраст не помешает ему проявить себя в итальянском "Кремонезе".

Забив 200 голов в своих 500 матчах за "Лестер", минувшим летом Варди свободным агентом перебрался в Серию А, как и другие ветераны в лице Кевина Де Брюйне и Луки Модрича.



На вопрос о том, обладают ли ветераны вроде него мотивацией, чтобы продолжать играть на высочайшем уровне, 38-летний англичанин ответил, что возраст — это не самое важное.



"Должно быть, вы являетесь одним из сомневающихся. Вы являетесь одним из тех, чью неправоту я должен доказать".



"Для меня возраст — это лишь число. Пока мои ноги делают ровно то же самое, к чему они привыкли, и по-прежнему чувствуют себя свежими, я буду продолжать".



"В данный момент нет признаков того, что мои ноги замедляются, поэтому я буду продолжать играть и стараться изо всех сил ради своего клуба".



"Я буду учить итальянский, но пока что это не проблема — у футбола есть свой язык, он в игре с мячом", — цитирует Варди BBC.