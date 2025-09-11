Уайт: "Дьекереш — монстр"

Защитник "Арсенала" Бен Уайт выразил восхищение своим новым партнером по команда Виктором Дьекерешем.

Минувшим летом "Арсенал", наконец, обзавелся забивным нападающим, купив Дьекереша у "Спортинга" за 63.8 млн. фунтов.



Уайт знает Дьекереша еще по совместным выступлениям за молодежную команду "Брайтона", и Бен не завидует своим коллегам по позиции, которые будут пытаться остановить Виктора в этом сезоне.



"Он — монстр! Он живет ради голов, не так ли? От него постоянно исходит угроза".



"Ты не хочешь оказаться у него на пути, когда играешь против него, потому что он в любом случае просто уберет тебя в сторону!"



"Он выглядит так внушительно, и я думаю, его опыт в английском футболе сослужит ему хорошую службу. Вы много раз видели, как в Премьер-Лигу приходят люди, которые не имеют представления, что это такое, и у них могут возникать сложности".



"Но Виктор хорошо привык к этому. Он играл за "Ковентри", и я провел много матчей с ним в "Брайтоне". Поэтому он повидал это, он знает, каково это будет и чего ему ожидать от защитников".



"Я не могу сказать ни одного плохого слова насчет него, если честно. На тренировках он один из самых больших профессионалов, что я когда-либо видел. Он на уровне с Мартином Эдегором в этом отношении", — цитирует Уайта Sky Sports.