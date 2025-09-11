Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк назвал одно правило, которое бы он убрал из футбола.

Одним из наиболее спорных аспектов в футбольных правилах до сих пор остается попадание мяча в руку в штрафной площади.



По мнению Франка, футбол стал бы справедливее, если бы пенальти назначался только в случае умышленной игры рукой на линии ворот.



"Я бы убрал правило насчет игры рукой, потому что оно не кажется мне правильным".



"Если мяч попадает в вашу руку в штрафной площади, вы даете своему сопернику крупнейший шанс забить — чисто из-за касания мяча рукой".



"Конечно, если вы стоите на линии ворот и пытаетесь отразить мяч словно голкипер в прежние времена, то это другое".



"Но я просто не понимаю, как можно давать крупнейший в игре шанс забить только из-за касания мяча рукой в определенных зонах".



"Это правило нужно изменить, чтобы улучшить игру и сделать ее справедливее", — цитирует Франка talkSPORT.