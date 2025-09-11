Франк назвал одно правило, которое бы он убрал из футбола

Томас Франк Главный тренер "Тоттенхэма" Томас Франк назвал одно правило, которое бы он убрал из футбола.

Одним из наиболее спорных аспектов в футбольных правилах до сих пор остается попадание мяча в руку в штрафной площади.

По мнению Франка, футбол стал бы справедливее, если бы пенальти назначался только в случае умышленной игры рукой на линии ворот.

"Я бы убрал правило насчет игры рукой, потому что оно не кажется мне правильным".

"Если мяч попадает в вашу руку в штрафной площади, вы даете своему сопернику крупнейший шанс забить — чисто из-за касания мяча рукой".

"Конечно, если вы стоите на линии ворот и пытаетесь отразить мяч словно голкипер в прежние времена, то это другое".

"Но я просто не понимаю, как можно давать крупнейший в игре шанс забить только из-за касания мяча рукой в определенных зонах".

"Это правило нужно изменить, чтобы улучшить игру и сделать ее справедливее", — цитирует Франка talkSPORT.




Метки Тоттенхэм, Франк

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2025 07:00

Количество просмотров Просмотров: 130




Поиск: