"Арсенал" обдумывает продажу Жезуса в январе

"Арсенал" задумывается о продаже нападающего Габриэля Жезуса в зимнее трансферное окно.

Жезус выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 45 миллионов фунтов в июле 2022, однако из-за регулярных проблем со здоровьем Габриэль не смог реализовать весь свой потенциал в Северном Лондоне.



Травмирован Жезус и сейчас. 28-летний бразилец не играет с разрыва крестообразных связок колена в январе, не попав в заявку "Арсенала" на общий этап Лиги Чемпионов.



Восстановление Жезуса вступает в завершающую фазу, однако перспективы Габриэля в команде Микеля Артеты по возвращении в строй крайне туманны.



Минувшим летом "Арсенал" обзавелся новым центральным нападающим, пригласив Виктора Дьекереша из "Спортинга". Вдобавок время показало, что форвард — лучшая позиция для Кая Хаверца.



А на флангах атаки у "Арсенала" летом добавились Нони Мадуэке и Эберечи Эзе, но есть и еще один важный фактор, подталкивающий "канониров" к продаже Жезуса.



Как сообщает Givemesport, в январе у Жезуса останется 18 месяцев по контракту с зарплатой в 265,000 фунтов в неделю, и это чересчур большие деньги для игрока ротации, роль которого теперь уготована Габриэлю.



С такой зарплатой "Арсеналу" будет непросто найти покупателя на Жезуса, однако для клубов из Саудовской Аравии это не проблема.