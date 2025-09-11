Постекоглу хочет выиграть трофеи с "Форест"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Анге Постекоглу заявил, что хочет привести свой новый клуб к трофеям.

Около года назад Постекоглу заявил, что всегда выигрывает трофей в своем втором сезоне в клубе. Несмотря на насмешки, Анге сдержал свое слово, отпраздновав победу с "Тоттенхэмом" в Лиге Европы.



В "Форест" Постекоглу тоже не собирается оставаться с пустыми руками. Анге восхищается прогрессом "лесников" и хочет его продолжить.



"Я люблю что-нибудь выигрывать. Это то, что я делал".



"Думаю, мне важно внедрить свои идеи. Это не секрет, что мне нравится, когда мои команда атакуют и забивают голы".



"Иногда это ошибочно толкуют так, словно я играю лишь одним способом, но причина, почему я хочу так играть, заключается в том, что я люблю выигрывать трофеи, и именного этого я хочу достичь здесь".



"Если посмотреть на достижения клуба в последнее время, то оказаться в нашем текущем положении — это нечто выдающееся".



"Другим клубам, которые выходили в Премьер-Лигу, было сложно здесь закрепиться, а мы за короткое время вернулись в Европу и к борьбе за награды, и каждый причастный заслуживает огромной похвалы за это".



"У меня есть ощущение, что клуб хочет большего. Я сам этого определено хочу, так что, думаю, нас ждут захватывающие времена".



"Это честь для меня, но еще важнее для меня убедиться в том, чтобы клуб занял законное место", — цитирует Постекоглу Sky Sports.