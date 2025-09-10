Эриксен перешел в "Вольфсбург"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кристиан Эриксен перешел в немецкий "Вольфсбург".

Эриксен был свободным агентом с конца июня, когда истек его контракт с "Юнайтед", в котором он провел три сезона.



На протяжении лета пресса сообщала об интересе к Эриксену со стороны клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа, включая "Рексем", но 33-летний датчанин решил отправиться в Бундеслигу.



Эриксен, также поигравший в Англии за "Тоттенхэм" и "Брентфорд", заключил с "Вольфсбургом" контракт на два года.