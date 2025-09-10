Исак приступил к тренировкам в "Ливерпуле"

Нападающий Александер Исак провел свою первую тренировку на базе "Ливерпуля" в Керби.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Исака у "Ньюкасла" за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.



Затем Исак сразу же улетел в сборную Швеции, за которую сыграл 18 минут против Косово, а против Словении даже не вышел на замену.



Трансферная сага напрочь испортила предсезонную подготовку Исака, который конфликтовал с "Ньюкаслом", и те 18 минут за сборную Швеции стали первым для Александера игровым временем в новом сезоне.



Как сообщает Sky Sports, в среду 25-летний нападающий приступил к тренировкам в Керби, надеясь дебютировать за "Ливерпуль" в выездном матче Премьер-Лиги против "Бернли" в ближайшее воскресенье.



Добавим, большинство игроков первой команды "Ливерпуля" еще не вернулись из своих сборных, поэтому в среду компанию Исаку составили лишь Джо Гомес, Джереми Фримпонг и Федерико Кьеза.