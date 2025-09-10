Исак приступил к тренировкам в "Ливерпуле"

Александер Исак Нападающий Александер Исак провел свою первую тренировку на базе "Ливерпуля" в Керби.

Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Исака у "Ньюкасла" за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.

Затем Исак сразу же улетел в сборную Швеции, за которую сыграл 18 минут против Косово, а против Словении даже не вышел на замену.

Трансферная сага напрочь испортила предсезонную подготовку Исака, который конфликтовал с "Ньюкаслом", и те 18 минут за сборную Швеции стали первым для Александера игровым временем в новом сезоне.

Как сообщает Sky Sports, в среду 25-летний нападающий приступил к тренировкам в Керби, надеясь дебютировать за "Ливерпуль" в выездном матче Премьер-Лиги против "Бернли" в ближайшее воскресенье.

Добавим, большинство игроков первой команды "Ливерпуля" еще не вернулись из своих сборных, поэтому в среду компанию Исаку составили лишь Джо Гомес, Джереми Фримпонг и Федерико Кьеза.




Автор mihajlo   

Дата 10.09.2025 21:00

Количество просмотров Просмотров: 401

  1. kojan 10.09.2025 21:51 # kojan
    пуль хорошо закупился и по деньгам, и качественно...

  2. jackpot 10.09.2025 21:49 # jackpot
    какой же он ебучий

  3. apl-nash 10.09.2025 21:25 # apl-nash
    В Ливерпуле и АПЛ смена монарха: вместо короля Александера-I Арнольда пришёл Александер-II Исак! Виват КОРОЛЬ!

  4. lahmatyj 10.09.2025 21:12 # lahmatyj
    Один раз Ньюкасл уже втюхал Ливерпулю нападающего за оверпрайс по тогдашним ценам. Если и тут так же получится, пиздец ор будет.

  5. b84 10.09.2025 21:03 # b84
    YNWA!!!

