Исак приступил к тренировкам в "Ливерпуле"
Нападающий Александер Исак провел свою первую тренировку на базе "Ливерпуля" в Керби.
Напомним, в заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" приобрел Исака у "Ньюкасла" за рекордные для всей Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов.
Затем Исак сразу же улетел в сборную Швеции, за которую сыграл 18 минут против Косово, а против Словении даже не вышел на замену.
Трансферная сага напрочь испортила предсезонную подготовку Исака, который конфликтовал с "Ньюкаслом", и те 18 минут за сборную Швеции стали первым для Александера игровым временем в новом сезоне.
Как сообщает Sky Sports, в среду 25-летний нападающий приступил к тренировкам в Керби, надеясь дебютировать за "Ливерпуль" в выездном матче Премьер-Лиги против "Бернли" в ближайшее воскресенье.
Добавим, большинство игроков первой команды "Ливерпуля" еще не вернулись из своих сборных, поэтому в среду компанию Исаку составили лишь Джо Гомес, Джереми Фримпонг и Федерико Кьеза.
10.09.2025 21:00
Просмотров: 401
пуль хорошо закупился и по деньгам, и качественно...
(ответить)
какой же он ебучий
(ответить)
В Ливерпуле и АПЛ смена монарха: вместо короля Александера-I Арнольда пришёл Александер-II Исак! Виват КОРОЛЬ!
(ответить)
Один раз Ньюкасл уже втюхал Ливерпулю нападающего за оверпрайс по тогдашним ценам. Если и тут так же получится, пиздец ор будет.
(ответить)
YNWA!!!
(ответить)
